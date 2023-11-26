Минобороны нашло на складах стоматологическое золото на 3,5 миллиона гривен: что с ним сделают

Министерство обороны Украины обнаружило на своих складах стоматологическое золото. Речь идет о 1,4 килограмма.

Его закупили для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ еще до 2013 года. Начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства Олег Коваль пояснил, что закупка предусматривалась нормативными документами министерства и после 2013 года заявок на закупку не поступало.

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Куда направят стоматологическое золото из составов Минобороны

Олег Коваль рассказал журналистам, что в 2017 году командование медицинских сил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны и передало его в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.

По словам чиновника, металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в тот не попали семь российских ракет. Тогда помещение, где хранили золото, не получило повреждений.

Никто не хотел браться за его передачу (НБУ – 24 Канал) потому, что видели в этом риски,

– заявил Коваль.

По его данным, Управление ведет переговоры с Национальным банком Украины, чтобы до конца года регулятор:

выкупил драгоценный металл;

осуществил афиляж – технологический металлургический процесс очистки ценных металлов от загрязняющих примесей;

переплавил его в золотовалютные резервы.

Олег Коваль объяснил, куда направят деньги. В частности:

80% вырученных средств – Минобороны планирует направить в госбюджет;

еще 20% – на специальный фонд Минобороны, деньги из которого делят на программы финансовой программы ведомства.



Минобороны обнаружило на складах стоматологическое золото / Фото Дмитрия Юрченко

Обратите внимание! Олег Коваль заявил, что на учете Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества сейчас находится ориентировочно 541 тонна элементов лома с содержанием драгоценных металлов.

Миниобороны разослало запросы по медицинским учреждениям воинских частей с просьбой сосчитать запасы драгоценных металлов, чтобы в дальнейшем также передать их в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества.