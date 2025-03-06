Минобороны назначило Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок

Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок. После отстранения Безруковой он был временно исполняющим обязанности

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АОЗ.

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Что в АОЗ говорят о назначении Жумадилова

В заметке о назначении Жумадилова говорится о том, система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения.

Главный приоритет – не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах,

– пишут в АОЗ,

Отмечается, что перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

К слову, Арсен Жумадилов имел статус представителя АОЗ с ограничением "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова сохраняла статус руководителя с ограничением "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

Почему уволили Безрукову

Решение о смене руководства аргументировали "необходимостью обеспечения устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами".

По информации Минобороны, среди основных причин смены руководителя АОЗ:

невыполнение запланированных поставок для фронта;

многочисленные замечания Генштаба относительно ненадлежащего планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны АОЗ;

необоснованный перенос графиков поставок.

Однако важно, что в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с руководителем АОЗ. Именно поэтому НАБУ расследует возможное злоупотребление властью со стороны Умерова.