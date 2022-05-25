В Минобороны объяснили, от чего зависит широкое контрнаступление ВСУ

Российский враг в большинстве своем сосредоточил свои силы на Востоке Украины. Намерен взять под полный контроль территории Донбасса.

Веревочка о том, от чего зависит широкое контрнаступление ВСУ

Так, в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации с наступлением российских войск на Донбассе и готовится ли контрнаступление ВСУ на этих территориях. Об этом говорил спикер ведомства Александр Мотузянык.

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По словам Мотузяника, сегодня противник имеет некоторые временные успехи на отдельных направлениях, но говорить об отступлении Вооруженных Сил Украины нельзя. Ведь шаги, реализуемые украинским командованием, продиктованы спецификой его стратегии.

Относительно контрнаступления на Донбассе, спикер Минобороны заверил, что территорию всей Украины будут освобождать, но когда это будет – пока неизвестно. Он говорит, что все зависит от того, как будет складываться ситуация на Востоке и Юге.

По стратегическому замыслу Минобороны, мы имеем цель – освободить всю территорию нашего государства. И рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время, это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на Востоке и на Юге нашего государства,

– подчеркнул он.

В то же время Александр Мотузяник добавил, что, когда это будет, сейчас говорить он не готов. Но, по его словам, Минобороны, безусловно, будет освобождать наши земли от российских оккупантов.

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Россия готовит на Донбассе три "котла"

В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить ВСУ на Востоке, однако военное руководство оккупантов готовит три так называемых "котла" .

Так, вооруженные силы агрессора пытаются добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о следующих трех "котлах":

более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск);

Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Они попытались начать постоянное продвижение по этим направлениям, впрочем, им не удалось достичь ни одного серьезного "прорыва".

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