Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей при участии Президента Украины отметил, что важным фактором является максимальная прозрачность в процессе мобилизации. Поэтому, было, так сказать "реформировано" систему, что обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого.
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Минобороны оцифровало данные военнообязанных
По словам Гаврилюка, система "Оберіг" интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.
Кроме того, сейчас сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодня оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизации, во всех 24 регионах Украины и Киеве.
Большинство регионов успешно наладили процесс введения данных о статусе прохождения комиссий ВВК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина,
– сказал он.
Отмечается, что целью является обеспечение прозрачности и оперативности каждого шага этого процесса и предоставление возможности каждому гражданину "реализовать свой долг защиты Родины".
Что известно о законопроекте по мобилизации: основное
- Верховная Рада в четверг, 11 апреля, приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, изменения в мобилизации внесли на запрос военного руководства. В частности, есть усиление контроля в отношении уклонистов, также учли вопрос отпусков и ротаций.
- Правка о демобилизации военных через 36 месяцев службы была изъята из закона. В Минобороны объяснили, что нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Это было сделано из-за пожеланий от Генштаба ВСУ и оперативной ситуации на фронте.