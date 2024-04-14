Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента України наголосив, що важливим чинником є максимальна прозорість в процесі мобілізації. Тому, було, так би мовити "реформовано" систему, що забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного.

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Міноборони зацифрувало дані військовозобов'язаних

За словами Гаврилюка, система "Оберіг" інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Крім того, наразі зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогодні зацифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина,

– сказав він.

Зазначається, що метою є забезпечення прозорості та оперативності кожного кроку цього процесу та надання можливості кожному громадянину "реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини".

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