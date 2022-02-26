Минобороны открывает горячую линию для родственников российских оккупантов

В Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов. Планируют это сделать сегодня, 26 февраля, ближе к вечеру.

"Вернись живым из Украины!"

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что эту информацию важно максимально распространить в России.

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"Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов", – написал он.

Она будет называться – "Вернись живым из Украины!".

Для чего такая горячая линия

Геращенко подчеркнул, что на этой горячей линии можно будет спросить:

живы ли ваши родные;

взяли ли их в плен;

есть ли ранения;

выяснить, когда и как можно забрать тело вашего погибшего родственника.

Если ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие,

– написал Геращенко.

Официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу будет несколько позже.

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Читайте текст публикации из телеграммы Антона Геращенко:

ОЧЕНЬ ВАЖНО! МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РФ!

Сегодня ближе к вечеру в Министерстве обороны откроется горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек, российских оккупантов. Она будет называться – "Вернись живым из Украины!". На этой горячей линии Вы сможете справиться о том, живы ли Ваши родные или взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как Вы сможете забрать тело Вашего погибшего родственника. Если Ваш родной человек у нас в плену, Вы сможете оставить для Вашего мужа, сына краткое известие. Несколько позже будет официальное заявление Министерства Обороны Украины по этому вопросу.

РОССИЯ ВСТАВАЙ!