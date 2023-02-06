Минобороны пока не будут трогать: Арахамия анонсировал назначение глав МВД и СБУ

В Министерстве обороны Украины не планируют кадровые перестановки в ближайшую неделю. В то же время руководителей получат силовые ведомства.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В понедельник, 6 февраля, он анонсировал назначение глав МВД и СБУ.

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При этом Арахамия отметил, что "кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут".

Ранее Арахамия информировал об отставке Резникова

Вечером 5 февраля Давид Арахамия информировал о кадровых изменениях в Минобороны, а также назначении глав МВД и СБУ.

Депутат сообщал, что Алексей Резников возглавит Министерство по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Руководитель ГУП МО, генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны вместо Резникова.

Кроме того, МВД и СБУ должны возглавить Игорь Клименко и Василий Малюк соответственно. Клименко и Малыш находятся на этих должностях как временные исполняющие обязанности.

Что известно о вероятной отставке Резникова