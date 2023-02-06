Минобороны пока не будут трогать: Арахамия анонсировал назначение глав МВД и СБУ
Источник:Давид Арахамия
В Министерстве обороны Украины не планируют кадровые перестановки в ближайшую неделю. В то же время руководителей получат силовые ведомства.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В понедельник, 6 февраля, он анонсировал назначение глав МВД и СБУ.
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При этом Арахамия отметил, что "кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут".
Ранее Арахамия информировал об отставке Резникова
Вечером 5 февраля Давид Арахамия информировал о кадровых изменениях в Минобороны, а также назначении глав МВД и СБУ.
Депутат сообщал, что Алексей Резников возглавит Министерство по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.
Руководитель ГУП МО, генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны вместо Резникова.
Кроме того, МВД и СБУ должны возглавить Игорь Клименко и Василий Малюк соответственно. Клименко и Малыш находятся на этих должностях как временные исполняющие обязанности.
Что известно о вероятной отставке Резникова
- Министр обороны Украины Алексей Резников может отправиться в отставку на фоне коррупционных скандалов в оборонном ведомстве. Комментируя потенциальную отставку, министр подчеркнул, что решение принимает президент Владимир Зеленский.
- По его словам, в случае увольнения он поддержит преемника, а также предоставит ему советы и консультации и персонально представит министрам обороны, с которыми имеет личную коммуникацию.
- Кроме того, Резников прокомментировал информацию о своем переводе на должность главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности. По его словам, он не получал такого предложения от президента.
- Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский также высказался по поводу вероятной смены главы Минобороны. Он отметил, что преждевременно говорить, что процедурные моменты уже начались.