Минобороны показало репетицию парада ко Дню Независимости: фото и видео
12 августа 2021 , 14:23Читати новину українською
Источник:Фейсбук Сухопутных войск ВСУ
В Вооруженных силах Украины активно готовятся к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Министерство обороны показало, как тренируются пешие парадные расчеты.
Сухопутные войска обнародовали в сети фото и видео тренировок украинских военных.
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Репетиция парада ко Дню Независимости
На видео зафиксирована репетиция парада ко Дню Независимости, в частности тренировка пеших парадных расчетов. На обнародованных кадрах заметны коробки разных родов войск и военная техника.Напомним, 3 августа на взлетной полосе госпредприятия "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.
Репетиция парада ко Дню Независимости: фото Сухопутных войск ВСУ
Тренировка пеших парадных расчетов: смотрите видео
Парад по случаю Дня Независимости: что известно
- Военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости пройдет по центральной улице Киева 24 августа. Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Праздничные мероприятия состоятся и на Днепре. Там планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.