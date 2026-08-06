Налоговая служба передаст Минобороны данные о мужчинах в возрасте от 18 – 60 лет

Кабинет министров Украины обязал Государственную налоговую службу передать Министерству обороны данные из реестра физических лиц. Это делается для обновления информации в военном реестре "Оберег".

Соответствующее постановление КМУ № 981 от 29 июля 2026 года было опубликовано на сайте Верховной Рады.

Что известно о передаче данных?

Речь идет об обновлении порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Новый механизм должен помочь автоматически сверять информацию между налоговыми и военными реестрами.

Документ предусматривает, что Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна передать Министерству обороны определенные законодательством сведения о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, информация о которых должна быть внесена в реестр "Оберег".

Передача данных необходима для актуализации сведений в военном учете. В частности, система должна автоматически сравнивать информацию из налогового реестра с данными, уже содержащимися в военном реестре.

Благодаря такой проверке Минобороны сможет выявлять случаи, когда информация о человеке отсутствует в "Обереге", а также находить несоответствия в уже имеющихся записях. Речь идет, в частности, о несоответствиях в персональных данных, адресах проживания, паспортной информации или других сведениях.

Ранее обновление информации в военном учете часто происходило через территориальные центры комплектования и социальной поддержки или через отдельные государственные информационные системы. Новый подход предусматривает более автоматизированный обмен между государственными реестрами, что должно сократить количество ошибок и дублирования информации.

Также отмечается, что передача информации будет осуществляться в рамках действующего законодательства о защите персональных данных. Государственные органы будут использовать полученные сведения именно для ведения и актуализации военного учета.

Напомним, теперь Государственная налоговая служба при определении налогового резидентства украинцев сможет учитывать информацию о пересечении государственной границы. В то же время сами по себе частые поездки за границу не будут означать автоматических претензий или проверок со стороны налоговой. Данные о выездах могут стать одним из факторов в случаях, когда человек заявляет, что постоянно проживает за пределами Украины, но регулярно возвращается обратно.

При оценке налогового статуса также будут учитываться другие обстоятельства: где проживает семья человека, в какой стране он работает или ведет бизнес, где получает доходы и имеет ли жилье в Украине. Если основные жизненные и экономические связи остаются в Украине, это может свидетельствовать о сохранении статуса украинского налогового резидента.

Налоговый консультант Александра Томашевская пояснила, что снятие с регистрации по месту жительства в Украине может быть одним из аргументов в пользу проживания за рубежом, однако это серьезный шаг, имеющий практические последствия. По ее словам, изменение статуса нужно оценивать не только по отдельным признакам, а в соответствии с законодательством и всеми обстоятельствами жизни человека.