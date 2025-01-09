"Китай в худшем проявлении": экс-чиновники Минобороны поставляли ВСУ некачественную форму и бронежилеты

Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование насчет военной формы. В начале войны Минобороны подписало контракт с болгарской фирмой. Но ее изделия, на которые потратили 2 миллиарда бюджетных гривен, не соответствовали требованиям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

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Некачественные куртки для ВСУ делали болгары с бизнесом в России

Проблема с формой в том, что она очень шуршит. То есть дает возможность услышать бойца заранее – чего, конечно, нельзя допускать на фронте.

Инженер цеха "Ветеранка" Анна Суворкина говорит, что это худшая куртка, которую ей приходилось видеть. Судя по всему, ее делали максимум за два часа.

Это какой-то жесткий Китай в его худшем проявлении. Человек "клепал" эти вещи на такой большой скорости, что у него не было момента поднять глаза,

– вынесла она вердикт.

На бирке указано название болгарской компании Mimaltemer LTD. Она в течение 2022 – 2023 годов поставила в ВСУ почти 50 тысяч таких курток и штанов на 8,5 миллиона евро. Штаны также очень шуршали. Но ни куртки, ни штаны не "удостоились" расследования. Однако Mimaltemer LTD делала и бронежилеты, которые впоследствии официально признали некачественными во время экспертизы. Контракт на бронежилеты подписали в марте 2022 года.

На тот момент владельцем Mimaltemer LTD был Иса Исраилович Мержоев. Но когда Украина и ЕС ввели санкции против России, фирму возглавила его жена Оксана Мержоу – потому что у Исы российское гражданство. Однако супруги были тесно связаны с россиянами – настолько, что вели там бизнес.

Предположительно, за украинские деньги Мержоевы купили квартиру в столице Болгарии и отель в здании XIX века в центре Софии за 1,7 миллиона евро. Оксана трубку не взяла, Иса ответил цинично.

Я не знаю, какую куртку вам дали. Прошло два года после поставок куртки. И, согласно Венской конвенции, которую подписала ваша Украина, если проходит два года, то никто не имеет права ни слова говорить о качестве,

– высказался он.

Бронежилеты он назвал изделием высочайшего качества.

Мержоевым помогали чиновники МО

"Семья Мержоевых много лет находится в дружеских отношениях с чиновником Минобороны, который имел важную роль в поставках бронежилетов и курток", – говорится в статье.

Журналисты установили, что речь о Геннадии Вдовиченко. Он был начальником Управления развития вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины. Средства за бронежилеты перечислили на счет его бывшей жены.

Сын Мержоева и дочь Вдовиченко имеют общую компанию во Франции.

Вдовиченко отвергает обвинения в том, что куртки и бронежилеты были некачественными. Но сейчас он в розыске, как лицо, скрывающееся от следствия. Его обвиняют сразу по двум статьям – завладение или растрата имущества со злоупотреблением служебным положением, а также за препятствование законной деятельности ВСУ, которая привела к гибели людей или иным тяжелым последствиям. Сам мужчина говорит, что выехал легально.

Его и еще двух бывших должностных лиц МО подозревают в растрате почти двух миллиардов гривен. Прокуроры говорят, что те без проверки приняли средства индивидуальной защиты и передали некачественную продукцию на военные склады ВСУ.