"Россияне сбили самолет НАТО": Минобороны потролило "точное попадание" в цель в Волчанске

Россияне 7 мая обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате уничтожен памятник самолету. Это событие не обошло вниманием Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины иронически заявило, что Россия "сбила" самолет НАТО. Дело в том, что захватчики уничтожили антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin, установленный на постаменте в Волчанске.

Напомним Для строительства своего генштаба: россияне уничтожили культовый памятник самолета на Харьковщине

Стратегическая цель россиян

Стоит отметить, что Чехословакия не являлась частью НАТО, но сейчас в составе Альянса находятся и Чехия, и Словакия.

Самолет НАТО был сбит россиянами. В результате обстрела в Волчанске Харьковской области уничтожен установленный на постаменте антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin (Maya). С точки зрения Кремля, это была важная, стратегически значимая цель,

– иронизируют в Минобороны.

Россия "сбила самолет НАТО" / Фото Минобороны

Оккупанты обстреляли Волчанск

Российские захватчики по артиллерии обстреляли город Волчанск на севере Харьковской области. Враг атаковал частные дома и попал в самолет на постаменте. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Пограничники Харьковской области, а также населенные пункты, граничащие с временно оккупированной территорией, страдают от обстрелов россиян, которые продолжают терроризировать украинцев.