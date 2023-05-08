Міністерство оборони України іронічно заявило, що Росія "збила" літак НАТО. Річ у тім, що загарбники знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin, який був встановлений на постаменті у Вовчанську.

Нагадаємо Для зведення свого генштабу: росіяни знищили культовий пам'ятник літаку на Харківщині

Стратегічна ціль росіян

Варто відзначити, що Чехословаччина не була частиною НАТО, але зараз у складі Альянсу перебувають і Чехія, і Словаччина.

Літак НАТО був збитий росіянами. В результаті обстрілу у Вовчанську Харківської області знищено встановлений на постаменті антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya). З точки зору Кремля, це була важлива, стратегічно значуща ціль,

– іронізують в Міноборони.

Росія "збила літак НАТО" / Фото Міноборони

Окупанти обстріляли Вовчанськ

Російські загарбники з артилерії обстріляли місто Вовчанськ на півночі Харківської області. Ворог атакував приватні будинки та влучив у літак на постаменті. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців немає.

Прикордоння Харківщині, а також населені пункти, які межують з тимчасово окупованою територією, потерпають від обстрілів росіян, які продовжують тероризувати українців.