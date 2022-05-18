В Минобороны прокомментировали циничные намерения России признать "Азов" террористами

Сейчас идет операция по спасению украинских бойцов с "Азовстали". Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что переговоры до сих пор продолжаются, поэтому информация очень чувствительна.

По ее словам, в эфире единого телемарафона, операция имеет несколько сложных этапов и любая информация, объявленная публично, может навредить. Об этом сообщает 24 канал.

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Она отметила, что это касается не только защитников Мариуполя, но вообще любого обмена людьми. Этот процесс любит тишину.

Хочу еще раз обратиться к нашим активистам, неравнодушным людям, которые пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного человека. Хочу сказать, что часто это наоборот усложняет процесс переговоров. Этим должны заниматься профессионалы из государственных органов власти,

– подчеркнула Маляр.

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Российская госдума хочет внести правки, которые могут сделать невозможным процесс обмена защитников Мариуполя. В России заявляют, что желают признать "Азов" террористической организацией.

Анна Маляр убеждена, что эти заявления звучат только для внутренней российской аудитории.

У России есть свои политические процессы, свои группировки. Не забывайте, что они работают, прежде всего, на свою внутреннюю аудиторию. Поэтому в ходе операции спасения и переговоров мы оттуда слышим разные заявления очень разных людей и из разных сил, как бы это ни звучало по поводу авторитарной страны,

– заявила она.

Замминистра посоветовала воспринимать подобные новости как "политические заявления, направленные на пропагандистский эффект для внутреннего российского потребления".

По ее словам, "процесс переговоров идет", как и сама операция спасения. Маляр также добавила, что сейчас украинские власти делают все возможное, чтобы спасти защитников Мариуполя.