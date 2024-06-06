"Не толерантны": в Минобороны отреагировали на случаи "силовой мобилизации"
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Работники ТЦК и СП активно продолжают оповещать и вручать повестки военнообязанным гражданам. В то же время есть случаи "силовой мобилизации".
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал случаи, когда работники ТЦК применяют силу во время оповещения и вручения повесток военнообязанным в эфире телемарафона. В частности, соответствующие видео нередко попадают в сеть.
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Не все видео правдивы
По словам представителя, часть из этих видео – постановочные. Очевидно, что их делают специально для российской пропаганды. В то же время, подобные ситуации случаются и в жизни.
Очень много представителей ТЦК – это участники боевых действий, часть из них с ранениями. И так, имеем иногда и случаи превышения полномочий, каждый из них рассматривается отдельно,
– отметил Лазуткин.
Он отметил, что в любом случае, Минобороны не толерантно относится к превышению полномочий представителями ТЦК и СП.
"Ведется работа, чтобы все мероприятия состоялись максимально корректно", – добавил Лазуткин.
Случаи применения силы работниками ТЦК
- На Львовщине работницы ТЦК преследуя велосипедиста, попали в ДТП.
- Также в Киеве женщины буквально "отбивали" гражданского, когда ему хотели вручить повестку.
- В Херсоне женщина укусила за руку полицейского, который хотел проверить документы у ее 23-летнего сына.