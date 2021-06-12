150 миллионов долларов от США: в Минобороны рассказали, на что потратят помощь

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине размером 150 миллионов долларов. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что деньги направят на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубления взаимосовместимости с НАТО.

Таран также отметил, что этот пакет помощи выделили на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управления подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы.

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Помощь США: на что ее направят

пополнение арсеналов противоартиллерийских радаров,

средства для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя,

подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Министр обороны также отметил важность выполнения Украиной мер оборонной реформы, усиления демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках "Инициативы помощи по безопасности Украине".

Таран напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США развивается, что является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

Поддержка со стороны США в предыдущие годы

Глава Минобороны также обратил внимание, что партнеры из США оказывают украинской стороне беспрецедентную поддержку в усилении обороноспособности и национальной устойчивости.

В течение 2014 – 2021 годов Украина получила от правительства США военную помощь почти на 2,5 миллиарда долларов. А недавно комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве по безопасности с Украиной". Он поможет увеличить ежегодную военную помощь до 300 миллионов долларов.

Таран поблагодарил США за дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины.

А также напомнил, уже 14 июня лидеры государств-членов Альянса соберутся в Брюсселе для участия в Саммите НАТО. Министр надеется, что украинский вопрос найдет надлежащее место в повестке дня.