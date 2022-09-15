Нашли слабое место россии: контрнаступление ВСУ было спланировано благодаря данным военной разведки

ВСУ нужно было остановить наступление россии, прежде всего на Донецком направлении. В Минобороны понимали, что рано или поздно нужно будет переходить в контрнаступление и на Харьковском направлении, поэтому дождались нужного момента.

Украинские защитники сделали все возможное, чтобы оккупанты не продвинулись на Донбассе. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Слабое место россии

Скибицкий отметил, что через месяц российское командование перебросило все войска на Юг. Это создало условия для наступления в Херсонском и Харьковском направлениях.

Еще весной было ясно, что слабое место россии – это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи ВСУ,

– подытожил Скибицкий.

Он также добавил, что главной целью является деоккупация всех захваченных территорий. В то же время угроза Харькову все равно сохраняется.

На каких направлениях больше всего сосредоточились россияне

Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты занимают оборонную позицию. Они стягивают свои силы на Донбассе и Запорожье. В Генштабе отметили, что российские военные пытаются укрепить свою первую линию обороны в двух областях. Поэтому оккупантам приходится перекидывать резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса. Кроме того, для усиления используются остатки подразделений, которым удалось спастись на Харьковском направлении.

В то же время у россиян могут быть серьезные проблемы – им нечем будет защищаться. ВСУ не дают возможности им наладить логистику.

Успехи ВСУ на фронте: коротко

Оккупанты, скорее всего, не могут укрепить новую линию фронта после деоккупации восточной части Харьковской области. Оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что всего за несколько дней ВСУ уволили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если ВСУ примут Лиман Донецкой области, то в российской армии "посыплется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.

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