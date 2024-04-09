Минобороны России пробует закупиться наперед, чтобы держать суда на ходу: с этим большие проблемы

Флоты России испытывают серьезные проблемы. Они связаны как с санкциями, наложенными Западом, так и результативными ударами Украины. Поэтому, минобороны страны-агрессора пытается впрок закупиться иностранными компонентами.

Минобороны России делает это для того, чтобы поддержать некоторые свои корабли в рабочем состоянии. К примеру, прошлом году оккупанты усиленно занимались покупкой запасов для возможного проведения ремонтных работ корабля проекта 16450.

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"Академик Агеев" важен для врага

Прежде всего следует понимать, что это судно практически полностью создали из иностранных компонентов. Когда судно только построили, специалисты из России признали, что ничего собственного, кроме корпуса, на борт поставить не смогут.

Судно "Академик Агеев" важно для врага. Хоть Москва и заявляет, что он якобы занимается очень мирными делами, на самом же деле этот корабль исключительно диверсионный.

Спроектировали океанографическое судно проекта 16450 для главного управления глубоководных исследований министерства обороны России. Обратим внимание, что эта организация – самая секретная в оборонке страны-агрессора. Они занимаются диверсионными работами.

Говорится о погружении на глубину до 6 километров и перерезании кабелей и прочее. Соответствующее управление имеет целую базу на Северном флоте, а также несколько подводных лодок. То есть речь идет об очень развитой шпионской организации.

"Агеева" оккупанты используют для выполнения поисково-исследовательской функции. Благодаря специальному оборудованию оккупанты в халатах ученых определяют, где необходимо перерезать или взрывать, собирать данные о местонахождении "вражеских" судов и тому подобное.

Компании пытаются купить западные компоненты

Именно поэтому соответствующий корабль строили настолько быстро. И использовали при этом очень технологичные детали, которые изготовили отнюдь не в России. И поэтому оккупанты не просто так задумались над тем, чтобы покупать детали комплектования впрок. Так, в перечень приобретения попали более 100 позиций производства США, Франции, Германии и Дании.

К примеру, в документах АО "Северное ПКБ" говорится о том, что подсанкционное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" должно заниматься закупкой иностранных деталей для создания запасов.

В то же время следует понимать, что проблемы для врага заключаются в том, что заменить все необходимое оборудование без потери качества будет непросто. Судно оккупанты спроектировали так, что главные двигатели и дизель-генераторы, которые там стоят, от MEN. Также различное корабельное оборудование – от Desmi, Herboner и других компаний.

В целом, говорит Каналу капитан 1 ранга и экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, "там нет ничего российского". Именно поэтому оккупанты думают над тем, как заменить составляющие и механизмы.

Все флоты России натолкнулись на немалый ряд критических проблем. Говорится и об отсутствии свободного доступа к агрегатам иностранного производства, и о деградации собственного производства. А еще оккупанты не могут заменить нужные детали на хоть немного качественные.

Следует понимать, что враг практически полностью лишен возможности строить новые суда с современными тактико-техническими характеристиками. Также у оккупантов затруднено обслуживание своих судов военно-морских сил.

И если так дальше пойдет, то через 10 лет Кремль действительно может остаться со сплошным парком сломанных судов.