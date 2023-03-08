Минобороны России уничтожает ЧВК "Вагнера": зачем это Шойгу

Противостояние между российским минобороны и ЧВК "Вагнера" уже давно вышло за пределы информационной составляющей. Теперь конфликт вылился в борьбу за физическое существование.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По данным британской разведки, поездка министра обороны России Сергея Шойгу в Украину была ответом Евгению Пригожину.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Ведь главарь вагнеровцев недавно похвастался тем, как посетил своих наемников на передовой. Однако, по мнению Коваленко, сейчас отношения между этими 2 структурами обострились настолько, что речь уже не идет только о банальном соревновании.

Сегодня российские оккупационные войска используют ЧВК "Вагнера" в районе Бахмутского плацдарма исключительно как живой щит,

– сказал военный обозреватель.

Вагнеровцев отправляют на первые линии. А уже за ними следуют регулярные войска.

Почему Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнера"

Коваленко убежден, что Пригожин уже давно потерял монополию на ведение боевых действий. Сейчас владелец ЧВК "Вагнера" даже отдаленно не напоминает ту "звездную" личность, которая светилась в медиа в 2022 году.

Фактически минобороны России уничтожает ЧВК "Вагнера" действиями у Бахмута, чтобы проложить дорогу для своей частной военной компании "Патриот",

– объяснил военный обозреватель.

Сергей Шойгу и его коллеги из российского минобороны пытаются продвигать свою ЧВК и в дальнейшем привлечь ее к боевым действиям в Украине.

Александр Коваленко рассказал, зачем Шойгу хочет уничтожить ЧВК Пригожина: смотрите видео

Дебют ЧВК "Патриот" не сложился

Как рассказал военный обозреватель, минобороны планировало устроить дебют для своей ЧВК возле Угледара. Но этим планам помешало сокрушительное поражение 40-й и 155-й отдельных бригад российской морской пехоты.

Из-за поражения этих подразделений под Угледаром не удалось проложить этот путь популярности для ЧВК "Патриот". Поэтому фактически она сейчас находится в тени,

– отметил Коваленко.

Однако, по его словам, как только группа "Вагнера" вообще исчезнет, ЧВК "Патриот" выйдет на передовые позиции в войне против Украины.

Положение ЧВК "Вагнера": коротко