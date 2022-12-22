Когда постучали со дна: Россия цинично заявила, что не располагает данными о погибших гражданских украинцах
Источник:Радио Свобода
Российские захватчики цинично заявили, что нет имеют данных о погибших гражданских украинцах. Огромную порцию абсурда выдало минобороны государства-агрессора.
Пропагандистские заявления прозвучали в суде при рассмотрении дела о "фейках" против российской армии. Террористы цинично назвали информацию об убийствах "заведомо ложной", информирует 24 канал.
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Очередной абсурд от минобороны России
Министерство обороны России заявило об отсутствии данных о погибших мирных жителях Украины во время полномасштабного вторжения. Об этом говорится в ответе на запрос адвоката Марины Янкиной, защищающей российского журналиста Андрея Новашова по делу о фейках о российской армии.
Новашов перепостил в соцсетях сообщение о разрушении оккупантами Мариуполя. После этого журналиста обвинили в "распространении заведомо ложной информации о российской армии". Адвокат Марина Янкина написала запрос в минобороны и получила ответ об "отсутствии данных" о жертвах среди гражданских украинцев.Обратите внимание!
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Сколько мирных украинцев уже убили оккупанты
- В настоящее время точное количество жертв войны России против Украины неизвестно. Захватчики продолжают обстреливать нашу землю ракетами и разным вооружением, безжалостно убивая мирных людей.
- Ранее в ООН заявили, что официально подтвердили 6702 случая гибели среди гражданского населения. Однако в эту цифру не входит количество убитых жителей на временно оккупированных территориях. В частности, в ООН не знают, сколько именно людей погибли в Мариуполе.
- В сентябре в МВД Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей, а еще более 5 500 получили ранения.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на утро 22 декабря оккупанты уже убили 450 украинских детей. Впрочем, эти цифры не окончательны. Подсчитать точное количество жертв российских террористов пока невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территорий нашего государства.