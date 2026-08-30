В отчете за 30 августа российское минобороны четко сообщило о своих террористических планах.

Что задумал враг против Украины?

В минобороны России заявили, что российские военные приступили к подготовке к массированным ударам по энергетическим объектам Украины.

В ведомстве утверждают, что это будет ответом на украинские атаки по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

Там уточнили, что действуют по указаниям, полученным от власти.

Напомним, что о планах Кремля бить по энергетике Украины еще раньше сообщили в американской разведке. Там предполагали, что оккупанты усилят удары по энергообъектам Киева и области до 24 августа.

По данным разведчиков, враг хочет воспользоваться нехваткой у Украины ракет-перехватчиков Patriot. Он готов использовать стратегический запас баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб. Это может осложнить подготовку Украины к зиме и восстановление поврежденной инфраструктуры.

В то же время, ожидается, что зимой Россия продолжит атаки на украинскую энергетику и может усилить их.

Министр энергетики Денис Шмигаль предупредил, что следующая зима в Украине не будет легкой. По его словам, власти активно готовят энергосистему к возможным ударам.

Для защиты объектов строят укрытие, а повреждения пытаются восстанавливать через несколько недель. Также регионы уже получили около 6 тысяч тонн энергетического оборудования – генераторы, трансформаторы и котельные.