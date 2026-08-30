У звіті за 30 серпня російське міноборони чітко повідомило про свої терористичні плани.

Що задумав ворог проти України?

У міноборони Росії заявили, що російські військові розпочали підготовку до масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на українські атаки по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії.

Там уточнили, що діють за вказівками, отриманими від влади.

Нагадаємо, що про плани Кремля бити по енергетиці України ще раніше повідомили в американській розвідці. Там припускали, що окупанти посилять удари по енергооб'єктах Києва та області до 24 серпня. За даними розвідників, ворог хоче скористатися браком в України ракет-перехоплювачів Patriot. Він готовий використати стратегічний запас балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

Це може ускладнити підготовку України до зими та відновлення пошкодженої інфраструктури. Водночас очікується, що взимку Росія продовжить атаки на українську енергетику і може посилити їх.

Міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що наступна зима в Україні не буде легкою. За його словами, влада активно готує енергосистему до можливих ударів. Для захисту об'єктів будують укриття, а пошкодження намагаються відновлювати за кілька тижнів. Також регіони вже отримали майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання – генератори, трансформатори та котельні.