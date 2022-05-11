Минобороны собирается обеспечить всем необходимым миллион военных

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы украинские солдаты были хорошо экипированы. Кроме того, налаживается собственное производство военного снаряжения.

Как ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, в начале войны ситуация с обеспечением солдат была не лучшей. К счастью, помогли волонтеры, а сейчас Украина только увеличивает масштабы обеспечения своей героической армии.

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Обеспечение украинской армии

Как сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, продолжается активное изменение сектора обороны и безопасности. В начале подлого вторжения России в Украину были трудности с обеспечением военных средствами индивидуальной защиты. По ее словам, главная причина заключается в мобилизации десятков тысяч украинцев, а уже через неделю более 100 тысяч граждан вступили в тероборону, передает 24 канал.

Мы очень благодарны волонтерам, они закрыли срочные нужды. Но сейчас ситуация изменилась, и мы ориентируемся на обеспечение всем необходимым 1 миллион человек,

– заявила Маляр.

Она добавила, что речь идет о регулярной армии, теробороне, резервистах, мобилизованных, складах для смены снаряжения и других оборонных сил.

Кроме того, по рекомендации правительства стратегическая ставка делается на собственное производство. Это касается формы, бронежилетов и сухпайков. Производители, которые смогли подтвердить стандарты качества, уже имеют заказы до конца года и обязались поставлять продукцию по договоренному графику.

Также помощь приходит от иностранных партнеров. С 1 по 10 мая в Украину прибыло 34 тысячи бронежилетов, более 40 тысяч комплектов форменной одежды и более 30 тысяч шлемов. Сообщается и о том, что большая часть груза еще в пути или не поставлена на учет, поэтому о нем пока не упоминаются.

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Россияне могли совершить химическую атаку в Харьковской области. Информация, что у украинских военных наблюдаются симптомы химического отравления, уточняется.

Также в Харьковской области зафиксирована попытка блокирования сотовой связи. Оккупанты хотят помешать местным сообщать ВСУ об их перемещениях.

На Донбассе российские оккупанты не прекращают обстрелы. Они пытаются удержать свои позиции и предпринимают попытки наступательных действий.

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