Минобороны сократило количество профессий женщин, подпадающих под воинский учет

Министерство обороны сократило количество профессий для женщин, подпадающих под обязательный воинский учет. Теперь их 13.

Определили наиболее востребованные профессии в 13 профессиональных отраслях. Новый проект приказа уже направили на согласование в государственные органы.

Важно Женщины, не переживайте, – Резников об изменениях в законе о воинском учете

Новая редакция приказа

Ранее в Минобороны утверждали, что вместо 35 фазовых направлений будут брать на воинский учет специалистов по 14 специальностям и представительниц 6 профессий. Эти 20 направлений объединяют около 100 военно-учетных специальностей. Зато в предыдущей редакции было более 200 таких специальностей.

Кроме того, Генштаб Вооруженных Сил сможет вносить изменения в перечень, если будет такая потребность.



Минобороны сократило перечень профессий для воинского учета / Фото Алексея Гончаренко



Ответ Минобороны / Фото Алексея Гончаренко

Что известно о воинском учете для женщин

В декабре вступил в силу перечень специальностей и профессий, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных. Речь шла о журналистках, менеджерах и тому подобном.

Однако 23 декабря на сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить приказ о женском воинском учете. Уже 27 декабря петиция набрала более 25,6 тысячи подписей.

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию попросил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.

Ранее – Минобороны расширило перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет:

Воинский учет – это не то же, что военная служба. Заметим, что служба в армии и в дальнейшем остается добровольной для женщин в Украине.