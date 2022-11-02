Минобороны Украины оригинально поблагодарило Германию за предоставленные системы ПВО

В Украину продолжают приходить системы противовоздушной обороны от Европы и США для защиты городов от вражеских ракет. В Министерстве обороны не заставили себя ждать с креативным ответом на помощь.

Немецкая оборонная установка IRIS-T работает со 100% точностью и сбивает все вражеские ракеты и дроны. В среду, 2 октября, на странице в твиттере Министерства обороны Украины появилась официальная, но очень остроумная благодарность партнерам нашего государства.

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"Это суперкруто" – спасибо за ПВО

Украинское оборонное ведомство не только успевает вести эффективную войну против России, но с фантазией подходить к общению со странами-союзниками.

Каждая дружба достигает неизбежного момента "фейерверка",

– написали в Минобороны.

Кроме того, там опубликовали видеоблагодарность Германии за предоставленное оружие. Интересно, что ролик с техникой и "серьезными" кадрами сопровождает смешной трек Supergeil в исполнении Фридриха Лихтенштейна.

Оригинальная благодарность от Украины для Германии за переданные ПВО: смотрите видео

Текст песни чрезвычайно прост и даже без перевода можно понять о чем идет речь – Украина супер довольна новым мощным оружием, закрывающим небо от ракет.

Это супер круто, супер круто,

Действительно супер круто, супер круто,

Я думаю, что это супер круто, супер круто,

Потому что ты супер круто,

– говорится в припеве песни Лихтенштейна.

Как Минобороны поздравляло Россию с Хеллоуином

Остроумные "подарки" и советы украинское оборонное ведомство успевает также передавать оккупантам. В ночь на первое сентября, когда в мире празднуют День всех святых Украина решила потролить россиян. Минобороны иронически посоветовало наконец-то отправить государству-агрессору доску для спиритических сеансов.

Нужно это для того, чтобы Кремль мог поддерживать связь более чем с 70 тысячами своих "200-тых" сотрудников в Украине. Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали больше 800 захватчиков и несколько десятков единиц их техники.

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