В ВСУ появился новый дрон R-34-T с лазерным наведением: по какому принципу он работает

Минобороны предоставило разрешение на использование беспилотного летательного аппарата R-34-T в подразделениях Сил обороны Украины. Этот дрон способен осуществлять лазерное целеуказание, что позволяет значительно повысить точность поражения целей.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что лазерное наведение обеспечивает высокую точность поражения объектов. Ранее для достижения такой точности применяли различные методы: разведчики выезжали на место для подсветки цели или использовали специальные наземные средства.

Как работает новый дрон

Также использовали так называемую лазерную подвеску – ее устанавливали на вертолетах или самолетах для наведения боеприпасов с воздуха.

Представьте: вы идете ночью и хотите что-то увидеть – тогда направляете луч фонарика в нужное место, так? Здесь система сложнее, но принцип подобный: вы освещаете пространство и подсвечиваете именно ту цель, которая вас интересует. И тогда средство поражения может точно навестись по этому лучу. Причем не имеет значения, движется объект или нет – навестись можно с высокой точностью,

– пояснил Константин Криволап.

Некоторые разработки систем наведения дронов-перехватчиков предусматривали использование лазерной подсветки. Однако этот вопрос постоянно откладывали – мол, вскоре появится технология, которая сможет подсвечивать цели, особенно во время атак "Шахедов". Вполне возможно, что сейчас речь идет именно о такой системе, которая позволяет наводить дроны-перехватчики на пролетающие мимо "Шахеды",.

К слову, БпЛА R-34-T уже официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины. Дрон разработанный по заказу ВСУ и успешно прошел испытания.

Его основное назначение – лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными. R-34-T позволяет значительно повысить эффективность их применения – особенно на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Беспилотник оснащен защищенными каналами связи и имеет высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).