Вместо 6 месяцев – 2 недели: Минобороны упростило процедуру списания утраченного в бою имущества

Министерство обороны Украины упростило процедуру списывания утраченного в бою имущества. Теперь не нужно проводить дополнительные расследования по каждой единице, поэтому процедура сократилась с 6 месяцев до 2 недель.

Соответствующий указ по борьбе с бюрократией подписал министр Рустем Умеров. В Минобороны объяснили, как будет проходить процедура списания.

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Как упростили процедуру списания

В Минобороны объяснили, что устранили излишние бюрократические процедуры. Теперь для списания утраченного в ходе боевых действий не нужно проводить расследование по каждой единице и ждать согласования от высшего руководства. К примеру, на списание одного беспилотника раньше требовалось от 1 до 6 месяцев. Чтобы списать утраченную технику бойцам, необходимо было собрать около 40 различных документов.

Теперь, согласно новому приказу Минобороны, технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад. Теперь командиры могут:

списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады;

списывать утраченные в результате боевых действий БпЛА стоимостью до 1,5 миллиона гривен без получения согласований от командования Воздушных сил, Сил логистики и Минобороны;

разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач, или составные неиспользуемые частей для восстановления, модернизации или изготовления другой техники;

без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. Ранее для расследования о списании БПЛА необходимо было собрать 16 – 18 документов. Теперь – для списания достаточно всего два: акт о проведении пуска в ходе боевых действий и акт качественного технического состояния.

Процесс списания техники становится простым и быстрым, ведь время – главный ресурс на войне. Мы ищем и находим решения, которые облегчают службу наших воинов, а не заставляют их заниматься стопками бумаг. Указ о списании является одним из таких решений. Будем внедрять больше,

– подчеркнула заместитель Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря упрощению процедуры списания командиры теперь смогут оперативнее получать информацию о необходимости в военной технике.



Как изменится процедура списания / Инфографика Минобороны Украины

Как это повлияет на ситуацию на фронте

Михаил Федоров подчеркнул, что теперь Силы обороны теперь будут более эффективно обеспечивать беспилотниками.

"Например, за военным закреплено 10 беспилотников, которые повреждены во время боевого задания. Чтобы получить новые дроны, ему нужно списать предыдущие. А это до шесть месяцев бумажной работы. Теперь процесс будет происходить гораздо быстрее", – пояснил Федоров.

Кроме того, военные смогут использовать детали из поврежденных дронов для модернизации и восстановления других беспилотников. Ранее эта процедура также была усложнена бюрократией.



Как повлияет списание на сферу беспилотников / Инфографика Минцифры