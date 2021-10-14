Минобороны выделило почти 4 миллиарда, чтобы выплатить долги военным

Министерство обороны 11 – 12 октября профинансировало военные части на почти 3,7 миллиарда гривен. Деньги пойдут на погашение задолженности перед военнослужащими.

Кроме того, 1,8 миллиарда из этой суммы направили на оздоровление. Еще 247 миллионов – на вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

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Как распределили оставшуюся сумму

На решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перевели почти 50 миллионов гривен. На компенсации за аренду жилья направили 195 миллионов. Более 82 миллионов гривен пойдут на расчет с уволенными из военной службы.

Кроме того, для вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделили более 725 миллионов. На премии ко Дню защитников и защитниц Украины – 641 миллион.

Зеленский поручил выплатить долги военным

Накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение воинам ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию.