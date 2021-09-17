Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 миллиарда гривен
Источник:Офис Омбудсмена Украины
Военнослужащим, в том числе и тем, которые сейчас находятся в ООС, задолжали значительную сумму денег. Львиная доля суммы – это задолженность по выплате помощи на оздоровление.
О сумме задолженности сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она получила многочисленные обращения от военнослужащих.
Важно Правительство приняло расходы на оборону в Госбюджете-2022: сколько получит армия
Задолженность перед военными
Как сообщает омбудсмен, сейчас задолженность Министерства обороны составляет 1 миллиард 465 миллионов гривен.
В частности, 1 миллиард 271 миллион гривен – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим в зоне Операции объединенных сил.
По этой ситуации омбудсмен направила письмо министру экономики Алексею Любченко. Она просит как можно быстрее решить эту проблему.
Неиспользованные средства Минобороны в 2021 году: кратко
- Накануне этого заявления Денисовой появилась информация о том, что может возникнуть проблема с использованием бюджетных средств Минобороны.
- Как сообщил нардеп от "Голоса" Роман Костенко, по состоянию на сентябрь на счетах остаются неиспользованные 15 миллиардов гривен.
- Такую информацию нардепам рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
Полный текст публикации Офиса Омбудсмена Украины
К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей о нарушении конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.
На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.
Омбудсменом направлен запрос в адрес Первого вице-премьер-Министра экономики Украины Алексея Любченко, который является главой Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на очередном заседании указанной Межведомственной рабочей группы ситуации вокруг задолженности, образовавшейся перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с изучением результатов деятельности Министерства обороны Украины и путей решения указанной проблемы.
Ситуация с соблюдением прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей находится на личном контроле Уполномоченного.