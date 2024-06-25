Минобороны закупило фляги для бойцов по цене, втрое дороже: в СМИ опубликовали расследование

Министерство обороны закупило фляги для военнослужащих по цене, которая как минимум втрое дороже рыночных цен. Так, на закупку 153 тысяч фляг потратили более 54 миллионов гривен.

В СМИ отмечают, что обычная пластиковая литровая фляга стоила 355 гривны, хотя их можно приобрести за 120 гривен, а аналоги можно найти еще дешевле – по 72 гривны.

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Журналисты опубликовали расследование по закупкам Минобороны

В расследовании говорится, что Минобороны 4 раза попыталось закупить пластиковые фляги для ВСУ. Первые 2 закупки были отменены, а в третий раз – тендер уже решили не проводить. Вместо этого Минобороны заключило прямое соглашение с ООО "Колтрейн". Согласно договору, сумма за фляги достигала бы 35,5 миллиона гривен. Интересно, что эта компания ранее не продавала фляги и любые пластиковые изделия в целом.

В июне этого года Минобороны заключило еще одно соглашение по процедуре упрощенной закупки с ООО "Суперформ". В рамках договора поставщик должен был предоставить 53 тысячи фляг по стоимости 18,8 миллиона гривен.

Журналисты отмечают, что компании, с которыми государственное агентство "Государственный оператор тыла" заключала договоры, вызывают сомнения. Так, оба ООО работают недавно, но сразу начали получать многомиллионные заказы. Кроме того, ООО "Суперформ", которое основали 6 месяцев назад, уже заключило 5 соглашений с Нацгвардией. Основателем компании является 27-летний Владислав Лихосенко из Запорожья, который ранее уже сотрудничал с Минобороны, однако от имени другой компании, которая за год стала банкротом.

Другая компания – ООО "Колтрейн" – также имеет интересную историю. Так, учредителями являются Ольга Чубенко и Лидия Хоменко, на имена которых зарегистрированы всего около 1200 компаний. Хотя "Колтрейн" зарегистрировали еще 5 лет назад, однако заказы начали поступать только в этом году.

Что касается фляг, которые заказало Минобороны, то их разработали аналогом бутылок армии США. Они имеют лишь несколько отличий в пластике и надписью "Собственность ВСУ". Однако компании, с которыми заключили договоры, не имеют собственного производства, поэтому заказывают фляги в Китае, где они продаются гораздо дешевле.

На рекламном фото этой компании на маркетплейсе Alibaba.com изображена та самая украинская фляга из полупрозрачного пластика оливкового цвета с надписью "Собственность ВСУ, не для продажи" по 3,85 доллара (154 гривен) за штуку, причем указана дата изготовления – март 2018 года. Интересно, что техническое описание этой фляги украинское Минобороны официально утвердило только в июне 2018 года. Такие же фляги, но без надписей, китайцы продают через Alibaba.com по 2,5 доллара (100 гривен), а фляги американского образца из непрозрачного пластика вообще по 0,73 доллара (29 гривен) за штуку,

– отмечают в расследовании.

Поэтому, по словам расследователей, компании-посредники могут заработать от 12 до 15 миллионов гривен, но это лишь приблизительная сумма и реальные доходы могут быть значительно выше.

В качестве эксперимента, журналисты решили найти китайского производителя, который мог бы выполнить заказ. Так, по требованиям Минобороны фляги должны быть изготовлены из полиэстера Eastman Tritan Copolyester ТХ1001 и или эквивалента.

"После согласования технических моментов менеджер Staush Ки Айрис оценила партию в 100 тысяч фляг в диапазоне от 4,7 миллиона до 8,7 миллиона гривен – в зависимости от типа пластика. Учитывая еще примерно 6,5 миллиона на транспортные расходы и уплату налогов, стоимость такой партии фляг в Украине возрастет до 11 – 15 миллионов гривен. Таким образом чистая прибыль "Колтрейна" можно оценить в 20 – 24 миллиона гривен. "Суперформ", несмотря на меньшую партию, мог заработать 10 – 11 миллионов гривен. В обоих случаях маржа достигает около 200%", – заявили журналисты.