Минобороны разрешили проводить закупку оружия у НАТО: подробности

В Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Он позволяет Минобороны и Генеральному штабу ВСУ закупать вооружение у партнеров по НАТО.

Так, документ предоставляет возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом без посредников.

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Кроме того, закон совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорам.

Это должно оптимизировать процесс и ускорить закупки. Кроме этого, нововведение должно сэкономить средства, потраченные на вооружение, благодаря отсутствию платы за посреднические услуги.

Отметим, что недавно Украина подписала контракт на поставку ударных разведывательных беспилотников из Турции. Для Украины – это настоящий прорыв в закупке вооружения.

Кстати, в 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего, это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставки в ВСУ.