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      Міноборони дозволили проводити закупівлю зброї у НАТО: подробиці

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      Міноборони зможе купувати озброєння за кордоном без посередників
      Міноборони зможе купувати озброєння за кордоном без посередників / фото з відкритих джерел

      В Україні набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Він дозволяє Міноборони і Генеральному штабу ЗСУ закуповувати озброєння у партнерів по НАТО.

      Так, документ надає можливість державним замовникам державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт і послуг оборонного призначення за кордоном без посередників.

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      Крім того, закон удосконалює правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

      Це має оптимізувати процес і прискорити закупівлі. Окрім цього, нововведення має заощадити кошти, витрачені на озброєння, завдяки відсутності плати за посередницькі послуги.

      Зазначимо, що нещодавно Україна підписала контракт на поставку ударних розвідувальних безпілотників з Туреччини. Для України – це справжній прорив у закупівлі озброєння.

      До речі, у 2019 році Україна планує завершити низку пріоритетних напрямків зі створення ракетного та реактивного озброєння. Перш за все, це стосується ракет, створених за проектом "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Мовиться про початок їх серійного виробництва та постачання до ЗСУ.

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Зброя НАТО Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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