Пламенно "поздравили" россиян с праздником: минометчики отправили врагу важное послание

На Волчанском направлении украинские минометчики "поздравили" российских оккупантов с рождественскими праздниками. Защитники выпустили по врагу снаряды, на одном из которых написали важное послание.

Минометчики 34 батальона 57 ОМПБр рассказали корреспонденту 24 Канала Анне Черненко, что будут праздновать Сочельник после победы. Сейчас самое главное, по их словам, чтобы не погибали гражданские и военные.

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Рождество на передовой

Минометчики 34 батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко поздравили оккупантов огнем, запустив по ним боеприпас с подписью "с Рождеством, русня".

Пламенное поздравление с Рождеством врагу от украинских воинов / Фото 24 Канала

Военнослужащий Дмитрий рассказал, что свой Сочельник ребята откладывают на время после победы. Сейчас каждый день на календаре – война. Тем более, что на Волчанском направлении враг не прекращает штурмов.

Что праздновать, если война? Праздновать нужно возле семьи – женщины и детей. Будем праздновать, когда война закончится,

– отметил он.

Его побратим Виктор добавляет: "Самое главное, чтобы не было войны, чтобы мирное население не погибало, чтобы военные не погибали, чтобы маленькие дети не погибали".

Как военные поздравляли оккупантов с Рождеством: смотрите видео

"Людям желаю, чтобы все-таки было новогоднее настроение. Надо не падать духом и, конечно, что сбрасывать деньги ВСУ", – отметил Дмитрий военнослужащий 34 батальона 57 ОМПБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Обратите внимание! Поздравить ребят с Рождеством, можно задонативши. Сканируйте QR-код и поддерживайте наших защитников!