В канун Нового года Украина вернула еще одного юношу, похищенного из Мариуполя в 2022 году

В Украине продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть своих граждан, похищенных Россией. Так, в канун Нового года удалось освободить из лап захватчиков Сашу.

Детальнее об этом рассказали в Минреинтеграции. В ведомстве отмечают, что имеют очередную возможность рассказать, что становится все больше тех, кого удается вернуть из российской депортации.

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История возвращения длилась больше года

Как отмечают в Минреинтеграции, стартовала история возвращения еще в апреле 2022 года. Тогда под Москву из временно оккупированного Мариуполя вывезли 17-летнего Александра в составе группы, которая насчитывала 31 украинского ребенка. Большинство этих детишек – сироты или лишенные родительской опеки.

Так, в канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель. Она занимается возвращением украинских детей.

И вот новая маленькая победа. Сейчас Александр уже находится в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотел вернуться,

– говорят в министерстве.

В ведомстве выражают благодарность главе управления Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" Дарье Касьяновой, а также МИД Украины.

Россия не хочет обмениваться военнопленными

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, известите профильного специалиста Минреинтеграции Наталью Емец по номеру (050) 562-03-13. Также можете позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. В то же время он отметил, что Кремль пытается в этом обвинить Украину. Кроме того, страна-агрессор пытается расколоть украинцев.

Агрессор делает информационные пропагандистские кампании. В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан – родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины,

– отметил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, "вбросы" совершаются в сторону родственников украинских военнопленных. В них проталкивают месседжи, что необходимо продолжать давить на Украину в вопросах, связанных с обменом пленников Кремля. Лубинец отметил, что россияне делают это намеренно. А их цель – раскол общества.