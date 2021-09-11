"Минск" должен выполняться, но без пересечения "красных линий" Украины, – Кулеба

Минские соглашения должны выполняться так, чтобы Украина не пересекла свои определенные границы. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такова принципиальная позиция президента.

За 7 лет существования Минских соглашений России не удалось загнать Украину в тупик или заставить поступиться национальными интересами. Именно поэтому, по мнению Дмитрия Кулебы, наша страна может продолжать работу в этом направлении.

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Украина будет выполнять Минские соглашения

Кулеба заявил, что Украина готова выполнять Минские договоренности в дальнейшем, но только если они не будут нарушать наши интересы. Таким был ответ на слова Алексея Арестовича о том, что Украина выходит из соглашения.

Минские договоренности могут выполняться исключительно таким способом, при котором Украина не будет пересекать свои "красные линии". Это принципиальная позиция президента, на которой мы стоим,

– объяснил глава МИД.

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