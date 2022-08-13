Минские переговоры были совершенно бессмысленны, россияне над нами лишь издевались, – Казанский

На минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе россия пыталась агрессивно запугать Украину.

россияне только пытались нас запугать. Секретарь СНБО Алексей Данилов раньше тоже признал, что подобные переговоры были ошибкой. Об этом в эфире 24 канала рассказал Денис Казанский – украинский журналист и блогер из Донецка.

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По его словам, страна-агрессор нарушила соглашения, в то время как Украина соблюдала договоренности. Россия сама решила актуализировать эту войну и уничтожила минские соглашения в единоличном порядке.

Все, что происходит после 24 февраля – это последствия того, что сделал владимир путин. Это ответственность российской стороны. Даже если украинская артиллерия может попасть не туда – это ответственность россии,

– подчеркнул Казанский.

И добавил, что Украина раньше была заинтересована в мирном развязывании войны.

"Я ходил на эти минские переговоры, которые были совершенно бессмысленны, россияне над нами лишь откровенно издевались, постоянно провоцировали и устраивали ссоры. Однако мы выполняли обязательства", – добавил журналист.

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Переговоры в Минске были ошибкой