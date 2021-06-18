С минскими соглашениями надо работать, но выполнить их невозможно, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями "надо работать", ведь других нет. В то же время выполнять их в том виде, в котором они есть, "полный абсурд".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире телепередачи прокомментировал необходимость дальнейшей работы с минскими договоренностями.
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С минскими соглашениями следует работать
Если говорить о ситуации с минскими договоренностями, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд,
– отметил Данилов.
Он отметил, что их денонсируют, поэтому с минскими соглашениями надо работать, потому что других нет. В то же время, убежден секретарь СНБО, выполнить эти договоренности в их текущем виде невозможно.
"При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс", – пояснил Данилов. Кроме того, он отметил, что в минских договоренностях не прописано что "Путин должен выдать 630 тысяч российских паспортов".
Секретарь СНБО подытожил, что нужно "садиться и договариваться" для прекращения войны, "чтобы не убивали наших ребят".
Минские договоренности не работают: причина
- Минский формат не дает результатов из-за блокирования и неадекватных требований представителей страны оккупанта.
- В то же время выход из соглашений может сыграть на руку России, которая в таком случае обвинит Украину в нежелании достигать мира на Донбассе.
- Недавно Леонид Кравчук заявил, что понимает "несостоятельность" минского формата переговоров. В последние годы он не приносит результатов, хотя в свое время остановил российскую агрессию.