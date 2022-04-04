Прошедшие сутки россияне наносили удары по Хмельницкой области

Противник продолжает наносить рекетно-бомбовые удары по городам нашей страны и за прошедшие сутки несколько из них были нанесены по городам Хмельницкой области и соседним областям.

Об этом 4 апреля рассказал заместитель городского головы Хмельницкого Михаил Кривак. Кроме того, он призвал жителей города не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

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Обстрелы Хмельницкой области: последние данные

Накануне мэр Хмельницкого Александр Симчишин объяснил, что Хмельницкую область атакуют с первого дня активной фазы войны. В Староконстантинове, по его словам, первый прилет зафиксировали еще ночью 24 февраля и время от времени туда прилетает. Так, например, 29 марта Россия нанесла удар по тамошнему аэродрому, тогда враг полностью уничтожил все стратегические запасы горюче-смазочных материалов.

Что касается вчерашней атаки, известно, что все соответствующие службы сработали четко и оперативно. Пока жизни хмельничан и беженцев, которые находятся в городе – ничего не угрожает.

Обращение Михаила Кривака – смотрите видео