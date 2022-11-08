У врага есть короткая эйфория, – Арестович прокомментировал ситуацию на фронте

Украинские Вооруженные Силы осуществляют плавное и методическое контрнаступление и возвращают наши территории. Так, ВСУ освободили уже 37% захваченных с 24 февраля украинских земель.

Кроме того, украинские бойцы соблюдают принцип активной обороны, его задача – не дать врагу продвинуться хотя бы на сантиметр. Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Минус 100 "мобиков" ежесуточно

Более того, ВСУ это не только удается, но они еще и наносят врагу большие потери, в частности по личному составу. Пока цель наших бойцов ликвидировать как можно больше мобилизованных, чтобы из-за больших потерь все меньше россиян шли в оккупационную армию.

Советник главы Офиса Президента сообщил, что каждые сутки погибает по меньшей мере 100 мобилизованных страны-агрессора.

Противник пытается продвинуться, у него короткая эйфория от прибытия большого количества людей,

– рассказал Арестович.

Арестович рассказал, какова ситуация на фронте: смотрите видео

Какая ситуация на фронте

По словам советника главы ОП, враг пытается контратаковать в районе населенных пунктов: Кременная, Белогоровка в Луганской области и Авдеевка, Опытное, Водяное, Соледар, Павловка, Угледар Донецкой области.

В то время как на Херсонском направлении оккупантам не удается атаковать. Вооруженные Силы осторожно сантиметр за сантиметром продвигаются в Херсонской области и очень плотно работают артиллерией.

"На Херсонском направлении мы ведем артиллерийское наступление – плотно прорабатываем позиции противника имеющимися средствами с целью увеличения его потерь и срыва снабжения", – пояснил Арестович.

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Потери врага по состоянию на 8 ноября

Россия бросает своих военных на фронт, не считая людей, в результате чего вынуждена смириться с рекордными потерями. С 24 февраля Вооруженные Силы ликвидировали более 77 тысяч захватчиков, из которых 710 – за прошедшие сутки.

Кроме живой силы, враг теряет в Украине и технику, в частности: