У врага есть короткая эйфория, – Арестович прокомментировал ситуацию на фронте
Украинские Вооруженные Силы осуществляют плавное и методическое контрнаступление и возвращают наши территории. Так, ВСУ освободили уже 37% захваченных с 24 февраля украинских земель.
Кроме того, украинские бойцы соблюдают принцип активной обороны, его задача – не дать врагу продвинуться хотя бы на сантиметр. Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.
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Более того, ВСУ это не только удается, но они еще и наносят врагу большие потери, в частности по личному составу. Пока цель наших бойцов ликвидировать как можно больше мобилизованных, чтобы из-за больших потерь все меньше россиян шли в оккупационную армию.
Советник главы Офиса Президента сообщил, что каждые сутки погибает по меньшей мере 100 мобилизованных страны-агрессора.
Противник пытается продвинуться, у него короткая эйфория от прибытия большого количества людей,
– рассказал Арестович.
Арестович рассказал, какова ситуация на фронте: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
По словам советника главы ОП, враг пытается контратаковать в районе населенных пунктов: Кременная, Белогоровка в Луганской области и Авдеевка, Опытное, Водяное, Соледар, Павловка, Угледар Донецкой области.
В то время как на Херсонском направлении оккупантам не удается атаковать. Вооруженные Силы осторожно сантиметр за сантиметром продвигаются в Херсонской области и очень плотно работают артиллерией.
"На Херсонском направлении мы ведем артиллерийское наступление – плотно прорабатываем позиции противника имеющимися средствами с целью увеличения его потерь и срыва снабжения", – пояснил Арестович.
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Потери врага по состоянию на 8 ноября
Россия бросает своих военных на фронт, не считая людей, в результате чего вынуждена смириться с рекордными потерями. С 24 февраля Вооруженные Силы ликвидировали более 77 тысяч захватчиков, из которых 710 – за прошедшие сутки.
Кроме живой силы, враг теряет в Украине и технику, в частности:
- танков – 2786 (+15);
- боевых бронированных машин – 5654 (+24);
- артиллерийских систем – 1791 (+9);
- РСЗО – 391 (+0);
- средства ПВО – 203 (+1);
- самолетов – 278 (+1);
- вертолетов – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4);
- крылатых ракет – 399 (+0);
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17);
- специальной техники – 159 (+2).