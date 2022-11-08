Крім того, українські бійці дотримуються принципу активної оборони, його завдання – не дати ворогу просунутися бодай на сантиметр. Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Мінус 100 "мобіків" щодоби

Ба більше, ЗСУ це не тільки вдається, натомість вони ще й завдають ворогу неабияких втрат, зокрема в особовому складі. Наразі мета наших бійців ліквідувати якомога більше мобілізованих, аби через великі втрати все менше росіян йшли до окупаційного війська.

Радник голови Офісу Президента повідомив, що кожної доби гине щонайменше 100 мобілізованих країни-агресорки.

Противник намагається просунутися, в нього коротка ейфорія від прибуття великої кількості людей,

– розповів Арестович.

Арестович розповів, якою є ситуація на фронті: дивіться відео

Яка ситуація на фронті

За словами радника очільника ОП, ворог намагається контратакувати в районі населених пунктів: Кремінна, Білогорівка, що на Луганщині та Авдіївка, Опитне, Водяне, Соледар, Павлівку, Вугледар Донецької області.

Тоді як на Херсонському напрямку окупантам не вдається атакувати. Натомість Збройні Сили обережно сантиметр за сантиметром просуваються на Херсонщині й дуже щільно працюють артилерією.

"На Херсонському напрямку ми ведемо артилерійський наступ – щільно опрацьовуємо позиції противника наявними засобами з метою збільшення його втрат та зривання постачання", – пояснив Арестович.

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Втрати ворога станом на 8 листопада

Росія кидає своїх військових на фронт, не вважаючи за людей, внаслідок чого вимушена змиритися з рекордними втратами. З 24 лютого Збройні Сили ліквідували понад 77 тисяч окупантів, з яких 710 – протягом минулої доби.

Окрім живої сили, ворог втрачає в Україні й техніку, зокрема: