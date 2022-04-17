Минус 100 оккупантов и много техники: ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Харьковщине
Источник:81 отдельная аэромобильная бригада
Вооруженные Силы Украины нанесли тяжелые потери российским оккупантам на Харьковском направлении. Украинские защитники ликвидировали около сотни оккупантов и кучу вражеской техники.
ВСУ уничтожили командный пункт и 5 танков
Силы русских оккупантов уничтожило реактивно-артиллерийское подразделение десантно-штурмовых войск. Украинские защитники рассказали о нескольких боевых эпизодах, в которых нанесли врагу значительные потери.
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В марте россияне несколько раз пытались продвигаться в Харьковском направлении. Реактивное артиллерийское подразделение наносило мощные удары противнику, в результате чего были уничтожены:
- командный пункт;
- большое количество военной техники;
- колонна подразделений морской пехоты оккупантов.
ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Харьковщине / Фото военных
Как рассказали десантники, недавно количество уничтоженных оккупантов значительно увеличилось. Украинские военные реактивным огнем нанесли мощные удары по наступавшим силам противника.
Сообщается, что российские военные потеряли:
- 5 танков;
- 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР);
- около сотни живой силы.
ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Харьковщине / Фото военных
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