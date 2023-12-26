Минус 13 "Шахедов" и большой десантный корабль: Воздушные силы отчитались о работе ночью

Воздушные силы ВСУ утром 26 декабря отчитались о своей ночной работе в Украине. Наши военные смогли сбить большинство вражеских дронов, атаковавших регионы.

Также наши бойцы тактической авиации Воздушных сил атаковали большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск".

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Что известно о работе Воздушных сил ВСУ

Украинские военные рассказали, что Россия атаковала Украину с 18:30 25 декабря по 3:00 26 декабря ударными БПЛА типа Shahed с юго-восточного направления. В частности, враги выпустили 19 дронов-камикадзе из районов:

Балаклава – Крым;

российского Приморско-Ахтарска.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей,

– рассказали военные.

Кроме того, ориентировочно в 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

"Результат – "на лицо"!", – подытожили военные.

Что этому предшествовало