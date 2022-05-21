Минус 2 "Орланы" за утро: десантники продолжают охотиться на вражеские беспилотники
21 мая 2022 , 17:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Кочевенко
Россияне вскоре могут остаться без возможности производить воздушную разведку. Каждый день они теряют свои беспилотники, большими запасами которых они похвастаться уже не могут.
Враг не прекращает попытки проводить воздушную разведку украинских территорий. Благодаря мастерству наших героев его усилия часто кончаются неудачами.
Читайте также Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря"
Очередные потери врага
Наши десантники отчитались об удачной утренней охоте на российские беспилотники. Нашим героям удалось добавить к потерям врага еще 2 "Орлана".
Каждый день российские кафиры теряют "глаза" в воздухе, что затрудняет их попытки разведать позиции наших защитников и их техники.
Новости с фронта: последние события
- Лозовая попала под огонь русских кафиров. В результате вражеского удара пострадало 8 человек, среди них один ребенок. Как рассказал секретарь городского совета Юрий Кушнир, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет. Некоторым разрешили уйти домой, часть пострадавших до сих пор находится под наблюдением врачей.
- В Мариуполе российские кафиры увеличили интенсивность вывоза мужчин в "фильтрационные лагеря" в Донецкой области. Там рашисты издеваются над нашими гражданами и заставляют их находиться в крайне тяжелых условиях. Оккупанты пытками заставляют мужчин принимать гражданство России или псевдореспублик, так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого рашисты намерены дать им в руки оружие и вынудить воевать против Украины.
- Появились кадры освобожденной от российских оккупантов Ольховки в Харьковской области. Село постепенно возвращается к жизни, но враг нанес ему крайне тяжелые удары, разрушено примерно 90% построек.
- В Запорожье российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ и строят оборону. Враг производит воздушную разведку и укрепление занятых позиций.
- Контрнаступление наших героев на нескольких направлениях продолжается, ВСУ удается выгонять кафиров из украинских городов и сел. Враг все чаще забывает об атаке и готовится к оборонительным действиям, наступательный потенциал россиян падает с каждым днем.