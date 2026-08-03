Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых поражениях территории России и ТОТ?

Как сообщили военные, в районе Новой Жизни в оккупированном Крыму был поражен состав материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады. Этот объект использовался для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических ресурсов, а также для ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники.

Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Навли Брянской области России.

Также под поражение попали склады материально-технических средств в районах Окуновки и Наумовки в оккупированном Крыму, состав горюче-смазочных материалов вблизи Октябрьского в Белгородской области России и коммуникационный узел в районе Артемовки в Крыму.

В Генштабе подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным объектам противника для ослабления его способностей и противодействия российской вооруженной агрессии.

,Напомним, в ночь на 3 августа в российском Белгороде беспилотники атаковали здание Белгородского государственного технологического университета, после чего вспыхнул пожар. По данным OSINT-сообществ, в вузе могли разрабатывать и испытывать системы управления беспилотниками, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Российские власти последствия атаки пока не комментировали.

Также этой ночью во Владимирской области России беспилотники атаковали один из самых больших логистических центров Wildberries возле села Хрястово. После удара на складском комплексе разразился масштабный пожар, работу объекта остановили. Губернатор области Александр Авдеев подтвердил атаку, сообщив о разрушении, пожаре и эвакуации людей. По его словам, один человек получил легкую травму головы. Важно, что логистический центр играет немаловажную роль в распределении товаров между Московским регионом и несколькими частями европейской России.

Кроме того, в конце июля спецподразделение ГУР Group 13 провело успешную операцию в оккупированном Крыму, применив морские платформы Magura с FPV-дронами. Украинские разведчики поразили машину управления радиолокационного комплекса "Подлет" и систему распознавания "Пароль-4", используемую российской армией для идентификации своих сил.