Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові ураження території Росії та ТОТ?

Як повідомили військові, в районі Нового Життя в окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних засобів і ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади. Цей об'єкт використовувався для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних ресурсів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки.

Крім того, українські підрозділи завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області Росії.

Також під ураження потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в окупованому Криму, склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Октябрського в Бєлгородській області Росії та комунікаційний вузол у районі Артемівки в Криму.

У Генштабі наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових об'єктах противника для послаблення його спроможностей і протидії російській збройній агресії.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня у російському Бєлгороді безпілотники атакували будівлю Бєлгородського державного технологічного університету, після чого там спалахнула пожежа. За даними OSINT-спільнот, у виші могли розробляти та випробовувати системи керування безпілотниками, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Російська влада наслідки атаки поки не коментувала.

Також цієї ночі у Володимирській області Росії безпілотники атакували один із найбільших логістичних центрів Wildberries біля села Хрястово. Після удару на складському комплексі спалахнула масштабна пожежа, роботу об'єкта зупинили. Губернатор області Олександр Авдєєв підтвердив атаку, повідомивши про руйнування, пожежу та евакуацію людей. За його словами, одна людина отримала легку травму голови. Важливо, що логістичний центр відіграє важливу роль у розподілі товарів між Московським регіоном та кількома частинами європейської Росії.

Крім того, наприкінці липня спецпідрозділ ГУР Group 13 провів успішну операцію в окупованому Криму, застосувавши морські платформи Magura з FPV-дронами. Українські розвідники уразили машину управління радіолокаційного комплексу "Подльот" та систему розпізнавання "Пароль-4", яку російська армія використовує для ідентифікації своїх сил.