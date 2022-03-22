Минус самолет и два вертолета: в Минобороны отчитались об успехах украинской ПВО

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на земле, в небе и на море. Не стало исключением и 21 марта, когда враг потерял самолет и два вертолета.

Противовоздушная оборона Украины занимается Воздушными силами ВСУ и ПВО Сухопутных войск. Именно они занимаются тем, что сбивают вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты в небе над Украиной.

Детальнее Враг активизировался в воздушном пространстве Украины, – Минобороны

В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:

1 самолет;

2 вертолета;

6 беспилотников;

крылатые ракеты.

По предварительным данным, авиация Воздушных Сил совершила десятки вылетов в этот день. Украинские пилоты вступали в воздушный бой с противником, а также наносили удары по колоннам и скоплению техники рашистов.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины были уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет.

ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.

Российский самолет удалось подбить под Чугуевым вблизи Харькова. Правда, сам самолет уже упал на территории России.