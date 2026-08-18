Минус склад боеприпасов и пункты управления: ВСУ ударили по позициям россиян

Украинские защитники продолжают методично выжигать вражескую логистику и командные центры. Очередная серия точных ударов оставила оккупантов без важных запасов оружия и центров управления дронами.

В течение 17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли новые потери российской армии, о чем сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие российские цели атакованы?

На этот раз под прицел попал ряд ключевых военных целей противника на оккупированных территориях и в приграничных областях России.

В частности, украинские военные успешно поразили вражеский склад боеприпасов в Карловке, что в Донецкой области.

Кроме того, серьезные потери понесли подразделения российских операторов беспилотников. Защитники разгромили сразу 5 пунктов управления БПЛА.

Эти базы располагались как на временно оккупированной территории Запорожской области – в Новоивановке, Новом и Малых Щербаках, так и на территории самой России – в Устинке и Журавлевке Белгородской области.

Кроме того, военные уничтожили еще один пункт управления оккупантов вблизи Тернов в Донецкой области.

Напомним, что накануне ВСУ нанесли удар по месту хранения российских БПЛА и средствам управления на ВОТ.

В частности, было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта. Кроме того, был поражен наземный пункт управления БПЛА "Орион" в крымской Новофедоровке.