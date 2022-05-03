Минус вражеский "Форпост": силы ПВО сбили еще один беспилотник в Одесской области
Источник:телеграм Максима Марченко
Украинские силы ПВО "приземлили" еще один российский беспилотник в Одесской области. Это был ударный БПЛА "Форпост".
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он также сообщил об основных событиях в регионе.
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В Одесской области отключат российские спутниковые телеканалы
Марченко отметил, что в Одесской области готовятся к отключению российских спутниковых телеканалов. Однако, по словам главы ОВА, показательно снять спутниковые тарелки с нескольких зданий будет недостаточно.
Отключение каналов – это постепенный и объемный процесс. Сейчас с помощью западных партнеров мы отключаем спутники, арендующие российские телекомпании,
– объяснил Марченко.
За 2 дня ПВО сбила вражеских беспилотников на 2 миллиона долларов
Лишь за последние 2 дня наши Воздушные силы ВСУ сбили вражеских беспилотников на 2 миллиона долларов. Только 3 мая украинские военные ликвидировали "Орлан", "Тахион" и ZALA. Первые 2 сбили на Восточном направлении, последний – на Северном.
За двое суток количество сбитых беспилотников, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, достигло 20. Больше всех сбитых – это "Орланы-10".
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Последние новости о ситуации в Одессе: коротко
- 2 мая враги нанесли ракетный удар по Одессе. Погиб 14-летний мальчик, он бежал сообщить пожилой паре об опасности.
- Также пострадала 17-летняя девушка. Ее состояние оценивают как средней тяжести.
- 30 апреля враг повредил взлетно-посадочную полосу в Одесской области. Теперь ее невозможно использовать по назначению. В Одесской ОВА говорят: ракеты не всегда могут сбить, ведь враг запускает их часто с оккупированного Крыма, в частности, используя комплекс "Бастион".
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркивал : вероятность нанесения ракетных ударов врагом по городу – очень велика. Именно поэтому следует не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.
- Именно для нанесения ракетных ударов враг проводит активную воздушную разведку. Над Одесской областью часто сбивают беспилотники.
- Отметим, что с 1 по 3 мая в Одессе длился долгий комендантский час. Его связывали с возможными провокациями, которые могли устроить вражеские диверсанты.
- Контрдиверсионная деятельность дала свои результаты : правоохранительные органы обнаружили несколько человек, работавших на врага.
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