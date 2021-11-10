В Минветеранов объяснили, как заместитель секретаря СНБО Демченко получил статус УБД
Источник:Минветеранов
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко получил статус участника боевых действий на основании данных о его деятельности в 2014 году.
Демченко получил статус УБД за участие в АТО и обеспечение ее проведения. Об этом говорится в ответе на запрос аналитика группы "Левиафан" Николая Мельника.
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Подтверждение статуса УБД
Есть выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года. В ней говорится о привлечении к проведению АТО, распоряжении главы Администрации президента от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в АТО, выданной аппаратом Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года.
В министерстве отметили, что перед предоставлением статуса участника боевых действий каждого человека проверяют. К слову, Мельник утверждает, что Демченко не воевал ни дня, но имеет статус УБД.
"И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии", – возмутился аналитик.
Ответ Минветеранов / Фото Николая Мельника
Ответ Минветеранов / Фото Николая Мельника
Кто такой Руслан Демченко
Источник: СНБО
- Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины родился 15 июля 1965 года в Киеве.
- Он окончил Киевский государственный университет имени Шевченко по специальности специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.
- Работал в МИД, занимал должность второго секретаря Посольства Украины в США. В 2005 году занимался внешней политикой в Секретариате Президента Украины Виктора Ющенко.
- С 2006 года возглавлял офис Президента Украины. А в разные годы был советником Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Заметим, что журналисты "Радио Свобода" провели расследование и выяснили, что в окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые лоббировали Харьковские соглашения. Среди них и Руслан Демченко. По данным "Европейской правды", Демченко был "серым кардиналом" МИД, в министерстве он отвечал за отношения Украины с Россией.
Что за Харьковские соглашения?
Президент-беглец Виктор Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией. Этим документом на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это якобы под предлогом получения скидки на природный газ. На самом же деле — искусственно создал предпосылки для увеличения численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины.