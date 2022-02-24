Минздрав просит пропускать кареты скорой помощи везде, где это возможно

В Министерстве здравоохранения Украины призвали украинцев пропускать автомобили скорой помощи везде, где это возможно. От этого зависят жизни людей.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он также призвал украинцев сохранять спокойствие, а также поддерживать Вооруженные силы Украины и медиков.

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По словам Ляшко, для продолжения функционирования "скорой" также необходимо обеспечить автомобилям экстренной медицинской помощи бесперебойный доступ к АЗС.

Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев пропускать автомобили скорой помощи везде где это возможно,

– подчеркнул Ляшко.

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