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      "Минздрав достиг дна": недовольные пациенты вышли под стены Кабмина

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      Десятки недовольных пациентов вышли под стены Кабмина и требуют, чтобы Министерство охраны здоровья разблокировало закупку лекарств. Ведь убеждают, ситуация становится критической – в некоторых препаратах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить, потому что Минздрав блокирует закупки.

      Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Важно! Что происходит в Минздраве и почему заместители Скалецкой вызывают конфликты

      Активисты отмечают, что некоторые лекарства настолько дорогие, что одна ампула стоит от 40-44 тысяч гривен. А это очень большие средства, которые могут позволить себе не все. В частности, речь идет о лекарствах от редких заболеваний – препараты для поддержания жизни больных ВИЧ, онкологии и др.

      Деякі ліки МОЗ закуповує дуже дорого
      Некоторые лекарства Минздрав закупает очень дорого

      Пациенты говорят, что Минздрав до сих пор не заключил график, а документы на срок получения лекарств не подписаны, в частности министром Зоряной Скалецкой и ее заместителем.

      На чем настаивают активисты? Люди хотят, чтобы Минздрав начал работать и руководство подписало документы. Люди принесли с собой плакаты, на которых надписи с требованием разблокировать закупку лекарств. Также они принесли бутылку с этикеткой "Лекарства", но внутри которой написано "дно".

      Представители Минздрава также присутствовали на этой акции, они вышли чтобы пообщаться с активистами и уверяют, что вопрос решен. Ведь несколько часов назад документы таки подписали, стоит подождать официального подтверждения. Однако срока получения лекарств не называют.

      Активісти вимагають, аби МОЗ розблокувало закупівлю ліків
      Активисты требуют, чтобы Минздрав разблокировал закупку лекарств

      Что известно о блокировании закупки лекарств?​
      Ранее в благотворительном фонде "Пациенты Украины" заявили о блокировании поставок лекарств и медизделий в Украине на сумму 1,6 миллиарда гривен. Пациенты говорят, что срыв закупочного процесса происходит в стенах Минздрава с момента назначения нового руководства.

      Кроме того сообщалось, что сейчас в Министерстве здравоохранения заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины Медицина
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