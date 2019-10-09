"Минздрав достиг дна": недовольные пациенты вышли под стены Кабмина

Десятки недовольных пациентов вышли под стены Кабмина и требуют, чтобы Министерство охраны здоровья разблокировало закупку лекарств. Ведь убеждают, ситуация становится критической – в некоторых препаратах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить, потому что Минздрав блокирует закупки.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Активисты отмечают, что некоторые лекарства настолько дорогие, что одна ампула стоит от 40-44 тысяч гривен. А это очень большие средства, которые могут позволить себе не все. В частности, речь идет о лекарствах от редких заболеваний – препараты для поддержания жизни больных ВИЧ, онкологии и др.



Некоторые лекарства Минздрав закупает очень дорого

Пациенты говорят, что Минздрав до сих пор не заключил график, а документы на срок получения лекарств не подписаны, в частности министром Зоряной Скалецкой и ее заместителем.

На чем настаивают активисты? Люди хотят, чтобы Минздрав начал работать и руководство подписало документы. Люди принесли с собой плакаты, на которых надписи с требованием разблокировать закупку лекарств. Также они принесли бутылку с этикеткой "Лекарства", но внутри которой написано "дно".

Представители Минздрава также присутствовали на этой акции, они вышли чтобы пообщаться с активистами и уверяют, что вопрос решен. Ведь несколько часов назад документы таки подписали, стоит подождать официального подтверждения. Однако срока получения лекарств не называют.



Активисты требуют, чтобы Минздрав разблокировал закупку лекарств

Что известно о блокировании закупки лекарств?​

Ранее в благотворительном фонде "Пациенты Украины" заявили о блокировании поставок лекарств и медизделий в Украине на сумму 1,6 миллиарда гривен. Пациенты говорят, что срыв закупочного процесса происходит в стенах Минздрава с момента назначения нового руководства.



Кроме того сообщалось, что сейчас в Министерстве здравоохранения заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий.